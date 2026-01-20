Scabec sospeso l’iter di nomina del direttore generale

La Regione Campania ha deciso di sospendere temporaneamente l’iter di nomina del nuovo direttore generale di Scabec, la società in house dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale locale. Questa misura riguarda l’intero processo di selezione, in attesa di eventuali approfondimenti o valutazioni future. La decisione si inserisce in un contesto di attenzione alla gestione delle risorse e alla trasparenza delle procedure interne.

Disposta la sospensione dell'iter di individuazione della figura del direttore generale della Scabec, società in house della Regione Campania nata per la valorizzazione del patrimonio culturale regionale. Ne dà notizia la Regione Campania, spiegando che si tratta di una decisione "assunta per valutare la piena rispondenza al pubblico interesse della designazione di tale figura, anche in relazione al quadro finanziario e alla complessiva organizzazione della società". "Le politiche culturali – dichiara il governatore Roberto Fico – sono e saranno sempre l'asse portante dell'azione del governo regionale, come testimonia la nomina nella giunta di uno specifico assessore alla Cultura.

