Sarri e Lazio aria d' addio a fine stagione Ecco perché
La stagione della Lazio sembra indirizzata verso un possibile cambio alla guida tecnica, con Maurizio Sarri ormai in bilico. La recente sconfitta contro il Como ha evidenziato divergenze tra l’allenatore e la dirigenza, alimentando i rumors di un possibile addio a fine stagione. La situazione attuale riflette tensioni interne che potrebbero portare a un cambio di rotta, anche se manca ancora metà campionato.
Manca ancora metà campionato, ma fra Maurizio Sarri e la dirigenza la rottura è palese ed evidente. La clamorosa sconfitta contro il Como ha fatto emergere ancora una volta le idee diverse in casa Lazio fra tecnico e presidente e a Formello si respira aria di addio. Ancora una volta.Calciomercato.🔗 Leggi su Romatoday.it
Calciomercato Lazio: fuori Tavares, dentro Pedraza. Le ultime sulla difesa biancoceleste; Pedullà: Vicenda Romagnoli pesante per la Lazio. Sarri e il mercato?; Radiosei, Pedullà: Alla Lazio non si parlano, è muro contro muro. Servono altri due centrocampisti; Cancellieri e Isaksen, aria di addio alla Lazio.
Lazio, aria di addio per Romagnoli e occhio a Sarri: gli scenari - Cessione Romagnoli - Si avvicina la cessione di Romagnoli, ma potrebbe non essere lunico addio alla Lazio: cosa può succedere con Sarri ... fantamaster.it
Lazio, Sarri: Mercato? Il presidente è stato chiaro e io mi sono tirato fuori - Le parole dellallenatore della Lazio dopo la sconfitta contro il Como, nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A. gianlucadimarzio.com
È un Maurizio Sarri sconsolato quello che si presenta ai microfoni dopo la netta sconfitta della Lazio con il Como allo Stadio Olimpico. Il tecnico biancoceleste non accampa scuse, ma non riesce a darsi pace per lo sviluppo preso dal match dopo poco più di - facebook.com facebook
#Lazio, #Sarri inconsolabile: "Sconfitta che fa male, siamo frustrati. Ci sono stati episodi che…" x.com
