Sarri e Lazio aria d' addio a fine stagione Ecco perché

Da romatoday.it 20 gen 2026

La stagione della Lazio sembra indirizzata verso un possibile cambio alla guida tecnica, con Maurizio Sarri ormai in bilico. La recente sconfitta contro il Como ha evidenziato divergenze tra l’allenatore e la dirigenza, alimentando i rumors di un possibile addio a fine stagione. La situazione attuale riflette tensioni interne che potrebbero portare a un cambio di rotta, anche se manca ancora metà campionato.

Manca ancora metà campionato, ma fra Maurizio Sarri e la dirigenza la rottura è palese ed evidente. La clamorosa sconfitta contro il Como ha fatto emergere ancora una volta le idee diverse in casa Lazio fra tecnico e presidente e a Formello si respira aria di addio. Ancora una volta.Calciomercato.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

