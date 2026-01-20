Il ciclone Harry ha causato ingenti danni sulla costa sud della Sardegna, portando alla perdita della spiaggia di Su Giudeu a Chia. Le immagini mostrano l’impatto di questo evento atmosferico sulla splendida area naturale, evidenziando gli effetti di fenomeni climatici intensi sulla regione. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per valutare i danni e pianificare eventuali interventi di ripristino.

Il ciclone Harry cancella ha cancellato anche la spiaggia di Su Giudeu a Chia nel sud della Sardegna. Proprio per la violenza delle mareggiate, l’allerta rossa è stata prolungata anche per anche domani in Sardegna, Sicilia e Calabria. Lo indica un nuovo avviso diramato dalla Protezione civile. Una circolazione depressionaria centrata sulla Tunisia, rileva il bollettino, continua a determinare maltempo e a richiamare correnti umide sud-orientali sulle regioni meridionali italiane. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sardegna, il ciclone Harry cancella anche la spiaggia di Su Giudeu a Chia: le immagini

