Per il secondo giorno consecutivo, la Sardegna resta sotto l’allerta meteo rossa, con condizioni di maltempo persistente. A causa delle avverse condizioni, le scuole di Cagliari e di altre località sono ancora chiuse. La situazione richiede attenzione e precauzioni, mentre le autorità monitorano l’evolversi degli eventi e le eventuali misure da adottare per la sicurezza della popolazione.

Allerta meteo rossa in Sardegna, Sicilia e Calabria anche domani, mercoledì 21 gennaio. Scuole ancora chiuse a Cagliari e in altre città a causa del maltempo che sta duramente colpendo la regione. La protezione civile regionale ha prorogato per altre 24 ore l’allerta meteo rossa per venti, pioggia e mareggiate. Le zone più a rischio restano quella sud-orientale, tutto il Campidano e il Cagliaritano, l’Iglesiente e la Gallura. La situazione a Cagliari. A Cagliari, per il terzo giorno consecutivo, alla luce della proroga dell’allerta rossa, saranno chiusi gli asili, le scuole e l’università, gli uffici pubblici, i cimiteri, gli impianti sportivi, i mercati civici, i parchi pubblici, i centri d’arte e le biblioteche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sardegna, allerta meteo anche domani: scuole chiuse a Cagliari

Maltempo, allerta meteo rossa per Sardegna e Sicilia, arancione Calabria e scuole chiuse anche domani: arriva il “ciclone Harry”Aggiornamenti sul maltempo in Italia: lunedì 19 gennaio, l’arrivo del “ciclone Harry” porta allerte di livello rosso sulla Sardegna e arancione sulla Calabria e Sicilia.

Allerta meteo, scuole chiuse anche domani a Catania e provinciaA causa delle condizioni meteorologiche avverse, le scuole di Catania e provincia resteranno chiuse anche domani.

Argomenti discussi: Allerta meteo scuole chiuse lunedì 19 gennaio: rossa in gran parte della Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria. Stop alle lezioni in diversi comuni; Allerta Arancione (dalle 9) e Rossa (dalle 12) per rischio idrogeologico fino alle 23,59 del 19 gennaio 2026; Il maltempo minaccia Sardegna, Sicilia e Calabria: allerta rossa prorogata; Maltempo, ritrovati vivi i 2 pastori dispersi in Sardegna. Allerta rossa in 3 Regioni.

