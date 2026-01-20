Santa Teresa di Riva pullman con turisti e camion bloccati vicino alla piena | passerella Agrò riaperta solo per farli passare

Questa mattina a Santa Teresa di Riva si sono verificati disagi a causa del blocco della statale 114 “Orientale Sicula”, che ha impedito il passaggio di un pullman di turisti e di alcuni camion. La passerella Agrò è stata riaperta temporaneamente per permettere loro di transitare in sicurezza. La situazione ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione nella zona.

Anas ha consentito il transito temporaneo, poi nuovamente chiusa per sicurezza. La costa jonica resta sotto allerta per mareggiate e piogge intense Disagi questa mattina a Santa Teresa di Riva, dove un pullman di turisti e diversi mezzi pesanti sono rimasti bloccati a causa della chiusura della statale 114 "Orientale Sicula". L'interruzione era stata decisa a causa dell'esondazione del fiume Agrò provocata dalle intense piogge che continuano a colpire la Sicilia orientale. Per permettere ai mezzi pesanti di riprendere il viaggio, Anas, in accordo con la Prefettura, ha disposto la riapertura temporanea della passerella sul Torrente Agrò, consentendo il transito controllato dei veicoli più grandi.

