Sanità militare tutte le ombre della riforma

La recente riforma della sanità militare rappresenta un riordino di poteri e strutture, più che un semplice aggiornamento del sistema sanitario. Presentata dal governo come una modernizzazione interforze e una misura di razionalizzazione, questa iniziativa solleva anche dubbi e perplessità sulla sua reale finalità e impatto sulla sanità pubblica, evidenziando aspetti che meritano attenzione e approfondimento.

Non è una riforma sanitaria. È un riordino di potere. Il governo la presenta come una modernizzazione interforze, una razionalizzazione necessaria, persino come un contributo alla sanità pubblica. Ma leggendo lo schema di decreto e i documenti interni alle Forze Armate, emerge un quadro molto diverso: la nascita di un Corpo sanitario autonomo, con una propria catena di comando, vertici dedicati e canali economici separati. Di fatto, una quinta Forza Armata sanitaria. Non è una definizione polemica, ma il modo in cui la riforma presentata il 21 novembre con un decreto legislativo viene descritta da sindacati e osservatori qualificati, quando si prende atto che il futuro assetto sanitario militare dipenderà direttamente dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, svuotando le sanità di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri della loro autonomia funzionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

