San Severo è fatale per Giovanni Benedetto l' Adamant Ferrara esonera il suo allenatore

San Severo si conferma una sfida difficile per l’Adamant Ferrara Basket. Dopo la sconfitta casalinga di domenica, la società ha deciso di sollevare Giovanni Benedetto dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Una scelta che riflette le esigenze di un club in cerca di nuove strategie per migliorare le proprie prestazioni in campionato.

Chiamatela la 'fatal' San Severo. Dopo la sconfitta interna di domenica, infatti, l'Adamant Ferrara Basket – lunedì sera – ha comunicato di aver sollevato Giovanni Benedetto dall'incarico di capo allenatore della Prima Squadra. "Una decisione sofferta e dolorosa – si legge nella nota -, ma maturata dopo attente e profonde riflessioni conseguenti alla sconfitta interna contro San Severo e, più in generale, ad un'involuzione sul piano del gioco e dell'atteggiamento della squadra nell'ultimo periodo". Al suo posto arriva Giancarlo Sacco, pesarese, classe 1957. "A Giovanni – prosegue il comunicato - vanno i più sentiti ringraziamenti e la riconoscenza per essere stato parte integrante e vero protagonista del percorso di rinascita della pallacanestro cittadina, artefice e condottiero dell'indimenticabile promozione in Serie B Nazionale dello scorso giugno, conquistata davanti a più di tremila persone.

Basket, all'Adamant la rimonta non basta: San Severo passa alla Bondi Arena 76-86Nel match disputato alla Bondi Arena, San Severo si impone sull’Adamant con il punteggio di 86-76.

