San Benedetto l?Itb non si rassegna alla Bolkestein | Salvini ci promette indennizzi a noi servono certezze

A San Benedetto, l’ITB non rinuncia alla battaglia contro la direttiva Bolkestein, chiedendo garanzie concrete invece di promesse di indennizzi. Mentre la stagione invernale avanza, gli operatori del settore si preparano già alla prossima estate, cercando stabilità e certezze per affrontare le sfide future nel rispetto delle normative europee.

SAN BENEDETTO Siamo nel cuore dell'inverno, ma gli addetti ai lavori del comparto-spiaggia iniziano già a organizzarsi in vista della nuova estate. Parola d'ordine: incertezza. Questo concetto risuonava ieri mattina durante l'incontro promosso dall'Itb-Italia, associazione degli imprenditori del turismo balneare, presieduta da Giuseppe Ricci. Le prospettive «Per questa stagione non avremo problemi, saremo ancora noi a gestire i lidi - ha detto il patron dello stabilimento Stella Marina -. Ma, allargando lo sguardo, non abbiamo certezze e questa situazione di precarietà continua a frenare i nostri investimenti sulle strutture».

Spiagge, Salvini al fianco dei bagnini: "Il decreto indennizzi ci sarà, l'Ue continua a dire no su tutto"Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che il governo lavorerà per riconoscere gli investimenti dei balneari, con un decreto indennizzi in vista.

