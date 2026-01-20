Sampierana per il centenario un nuovo gagliardetto

Per celebrare il centenario della Sampierana Calcio 1926, è stato realizzato un nuovo gagliardetto. Questo simbolo rappresenta un secolo di storia e passione, attraversando diverse categorie, inclusa la Serie D. La squadra è un punto di riferimento per la comunità di Sampierana, che conta circa 3.000 abitanti, e testimonia il valore dello sport locale nel tempo.

Nuovo gagliardetto per il primo secolo di vita della Sampierana Calcio 1926, fra pallone e campi sportivi, anche quelli della serie D, vanto e orgoglio per un paese, per una comunità, che conta intorno ai 3.000 abitanti. "La società sportiva Sampierana Calcio 1926 di San Piero in Bagno festeggia quest'anno i suoi primi 100 anni. Per l'occasione del primo centenario è stato realizzato anche il nuovo gagliardetto della società che riprende il motto di San Piero "Impavidum ferient" e la sua Torre Civica che svetta a lato di Piazza Allende a San Piero, il tutto appositamente stilizzato. Non poteva mancare, anche in questa occasione, la gradita presenza del marchio Comitel, l'azienda del sampierano Francesco Fabbri, che da oltre trenta anni lega il suo nome alla nostra gloriosa società sportiva".

