Salute! Per modo di dire

Secondo uno studio condotto dall’Istituto Veritatis Splendor su richiesta del cardinale Zuppi, in Emilia-Romagna il 32% della popolazione possiede un’assicurazione sanitaria privata. Questi dati evidenziano le scelte dei cittadini in ambito di tutela della salute e il ruolo delle assicurazioni private nel panorama sanitario regionale. L’indagine offre uno spunto di riflessione sulle tendenze e le preferenze in materia di coperture sanitarie in Italia.

Da una ricerca sollecitata dal cardinale Zuppi e realizzata dall’Istituto Veritatis Splendor emerge che 32 emiliano-romagnoli su 100 hanno un’assicurazione sanitaria privata. Ciò vuol dire, in pratica, che oltre a pagare tasse pubbliche per l’assistenza statale, queste 32 persone tirano fuori soldi anche per evitare interminabili liste d’attesa per una visita o un esame. La stessa cosa succede, ad esempio, per l’istruzione: se i genitori scelgono una scuola privata per il proprio figlio, oltre a pagare una retta probabilmente molto cara, sono obbligati a continuare a pagare anche tasse pubbliche per un servizio di cui non usufruiscono.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Polieri: “È il modo migliore per dire addio al nuoto”Alessia Polieri annuncia il suo addio al nuoto con un trionfo: medaglia d’oro ai campionati italiani in corta di Riccione nei 200 farfalla.

Leggi anche: Avanzi di Natale, attenzione ai rischi per la salute: come conservarli in modo sicuro

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Qualità del sonno: il futuro della tua salute rivelato dal modo in cui dormi. Ecco che cosa ha scoperto un nuovo studio pioneristico - L’analisi dettagliata dei segnali fisiologici durante il riposo notturno, potenziata dall’intelligenza artificiale, può anticipare il rischio di numerose malattie anni prima di una diagnosi clinica. vanityfair.it