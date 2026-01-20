Salto con gli sci Maruyama torna alla vittoria in gara-1 a Zao Prevc fuori dal podio bene Sieff

Nozomi Maruyama ha conquistato la vittoria nella gara-1 di salto con gli sci a Zao, valida per l’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 femminile. La competizione si è svolta sul trampolino piccolo, con Prevc che non è riuscito a salire sul podio e buona performance di Sieff. La gara ha confermato l’ottimo stato di forma della atleta giapponese.

Nozomi Maruyama torna a brillare e vince la prima delle due gare individuali previste sul trampolino piccolo di Zao, in occasione dell'undicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. La padrona di casa nipponica, al sesto successo individuale della stagione (e della carriera) nel circuito maggiore, ha interrotto così la striscia positiva di Nika Prevc che era arrivata a quota sei successi di fila con la doppietta a Zhangjiakou. Maruyama rilancia quindi la sua candidatura per un ruolo da protagonista in vista delle gare olimpiche di Predazzo, dopo aver vissuto un evidente calo prestazionale a inizio gennaio.

