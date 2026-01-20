Salto con gli sci Ema Klinec dalla poltrona del dentista alla clinica cardiologica Rotto il silenzio sulla sua misteriosa assenza

Ema Klinec, nota saltatrice con gli sci, aveva suscitato curiosità per la sua lunga assenza dalle competizioni. Dopo aver dominato nel salto con gli sci, la sua sparizione aveva generato interrogativi tra appassionati e addetti ai lavori. Ora, la sua storia si arricchisce di uno sviluppo inatteso: un passaggio dalla poltrona del dentista a quello della clinica cardiologica, segnando un nuovo capitolo della sua vita e un possibile motivo del suo silenzio.

Dall'inizio della stagione aleggiava il mistero attorno a Ema Klinec. La saltatrice slovena, medaglia d'oro ai Mondiali di Oberstdorf 2021 e issatasi sul podio in 31 gare di Coppa del Mondo (solo sei atlete hanno fatto meglio nella storia del massimo circuito), era letteralmente sparita nel nulla. Assente dal palcoscenico internazionale, non veniva neppure citata dai media del suo Paese. Si vociferava di non meglio specificati "problemi da risolvere". Nessuno, però, ha veramente indagato in merito, in quanto si sospettavano questioni di natura psicologica. La scorsa settimana, la ventisettenne di Kranj ha rotto il silenzio di propria iniziativa, effettuando un post su Instagram nel quale ha annunciato quanto era già palese, ossia la sua assenza dai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.

