Salti e sprint protagonisti Tanti giovani in vetrina
Il PalaCasali di Ancona si conferma come un importante punto di riferimento per gli eventi di atletica leggera, ospitando numerosi giovani atleti impegnati in salti e sprint. Domenica, oltre 1500 partecipanti hanno preso parte al meeting, proseguendo il percorso iniziato sabato con il Memorial Alessio Giovannini. Un’occasione per valorizzare il talento emergente e promuovere lo sport tra le nuove generazioni.
Il PalaCasali si conferma palcoscenico di grandi prestazioni. Domenica oltre 1500 atleti hanno animato il meeting anconetano dedicato a salti e sprint dopo il Memorial Alessio Giovannini che sabato aveva acceso l’impianto della Montagnola. In evidenza numerosi atleti della Sef Stamura Ancona. Il triplo regala l’emozione più attesa: Mattia De Angelis (Asa Ascoli Piceno) debutta in stagione con un salto da 15.45 metri, nuovo primato personale indoor che si avvicina molto al 15.66 suo pb all’aperto. A vent’anni, il saltatore ascolano – due volte quarto ai tricolori under 23 del 2024 – lancia un segnale chiaro alle ambizioni della categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Meccanici e...in vetrina, i presepi di Falconara protagonisti delle festività natalizie: dove e quando visitarli
Viterbo in vetrina su Sky e digitale terrestre: la città e il suo Natale protagonisti di "Una gita fuoriporta"Viterbo si prepara a essere protagonista su Sky e digitale terrestre con
ANCONA: SALTI E SPRINT DELLA DOMENICA DEL PALACASALI - ilmascalzone.it/2026/01/ancona… x.com
La profondità ideale nello squat NON è uguale per tutti Ed è uno degli errori più comuni che vedo: copiare una profondità “standard” senza capire perché la stai usando. Sprint e salti Qui serve trasferimento di forza e velocità di espressione. In genere parli - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.