Salerno furti notturni | rubata la cassa di un bar tra via Velia e Lungomare

A Salerno si registrano recenti episodi di microcriminalità, tra cui il furto della cassa di un bar tra via Velia e Lungomare. La situazione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana, coinvolgendo diverse zone della città, sia centrali che periferiche. La polizia sta investigando per accertare i responsabili e prevenire ulteriori episodi di criminalità.

Torna alta l'attenzione sul tema della sicurezza a Salerno. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi episodi di microcriminalità, con segnalazioni che riguardano non solo la zona orientale, ma anche alcune aree centrali della città. Tra i casi emersi, il furto della cassa in un bar situato tra via Velia e Lungomare Trieste, a pochi passi dal Corso e da piazza Flavio Gioia. Un colpo avvenuto durante la notte, che riaccende il dibattito su controlli e prevenzione nei punti più frequentati. Altri episodi tra Mariconda e via Maiuri. La stessa nottata sarebbe stata segnata anche da ulteriori interventi: un furto all'interno di un salone di bellezza a Mariconda e un nuovo raid contro le auto in sosta, con danni segnalati a quattro vetture in via Maiuri.

