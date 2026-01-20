Ryanair non fa volare Roma Nessun investimento per l' estate 2026

Ryanair non prevede investimenti a Roma per l’estate 2026, mantenendo invariata l’offerta dello scorso anno. A differenza di Milano, dove si registrano aumenti di voli e nuovi acquisti di aeromobili, Ryanair a Roma ha scelto di non espandersi, confermando un’attuale fase di stabilità. La decisione si inserisce in un contesto di strategia differenziata tra le due città, evidenziando una particolare attenzione alle dinamiche di mercato locali.

Nessun investimento per la stagione 2026. Mentre a Milano aumentano i voli e si acquistano nuovi aerei, a Roma Ryanair conferma semplicemente l’offerta dello scorso anno quando, nonostante il Giubileo, l’azienda decise addirittura di rimuovere un aereo da Fiumicino. La compagnia aerea irlandese.🔗 Leggi su Romatoday.it

Ryanair rilancia per l’estate 2026: a Bergamo 3 nuove rotte e due aerei basati in piùRyanair annuncia il rilancio delle operazioni per l’estate 2026 presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, con l’introduzione di tre nuove rotte e due aeromobili in più.

Offerta Ryanair per l’estate 2026 ad Ancona: biglietti da 29,99 euro. Come averliRyanair lancia un’offerta per l’estate 2026 all’aeroporto di Ancona, con biglietti a partire da 29,99 euro.

RYANAIR LANCIA L'OPERATIVO "SUMMER 2026" Confermate le 10 rotte attive da/per Perugia e incrementati i voli fino a 80 a settimana Da fine marzo si potrà volare da/per Barcellona, Cagliari, Bruxelles Charleroi, Catania, Cracovia, Malta, Bucare facebook