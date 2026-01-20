Ryanair frena su Roma | estate 2026 a crescita zero tra limiti e rincari

Ryanair ha annunciato un’assenza di crescita per l’estate 2026 negli aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino. La decisione deriva da limiti ai voli, aumenti delle tariffe aeroportuali e costi addizionali, che hanno influenzato la pianificazione delle operazioni. La compagnia ha sottolineato come queste restrizioni abbiano inciso sulla capacità di espansione, rendendo la stagione estiva 2026 stabile rispetto al passato.

Fiumicino, 20 gennaio 2026 – E’ a “ crescita zero ” l’operativo per l’estate 2026 annunciato oggi da Ryanair per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, una situazione – spiega il gruppo – legato al limite restrittivo al numero di voli all’aeroporto di Ciampino, dell’aumento delle tariffe aeroportuali ( +44% a Ciampino e +15% a Fiumicino entro il 2028 ) e della addizionale municipale, che a Roma è ancora più elevata rispetto ad altri aeroporti italiani. L’operativo Ryanair per l’estate 2026 a Roma prevede: 16 aerei, di cui 10 a Fiumicino e 6 a Ciampino, 75 rotte (52 a Fiumicino, 23 a Ciampino), 10,6 milioni di passeggeri all’anno e il supporto a oltre 8.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Ryanair non fa volare Roma. Nessun investimento per l'estate 2026Ryanair non prevede investimenti a Roma per l’estate 2026, mantenendo invariata l’offerta dello scorso anno. Leggi anche: VIDEO| Con Ryanair 14 rotte in inverno, 21 in estate e promozioni per celebrare la crescita dell’80% dell'aeroporto d'Abruzzo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Ryanair: non vogliamo Starlink, antenna frena l’aereo e fa consumare di più. Musk: calcoli errati. Ryanair, zero crescita su Roma nella summer ‘26 - Ryanair per la summer 2026, annuncia zero crescita negli aeroporti romani di Fiumicino e di Ciampino. Le motivazioni del vettore ... guidaviaggi.it Ryanair investe 3,3 miliardi di dollari sugli aeroporti lombardi - La low cost prevede di crescere il 9% nel 2026 con 20 base e 111 aerei basati. Con il taglio dell’addizionale in Italia potrebbero arrivare 40 nuovi aerei ... msn.com Tariffe agevolate fino a settembre a partire da 29.99 euro. Il ceo Eddie Wilson a Milano: "Investimento da 3,3 miliardi di dollari" Altri 4 miliardi se il Governo elimina l'addizionale che frena la competitività Leggi l'articolo #Ryanair facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.