Russia | paddleboard in Siberia a -40° la folle impresa di un gruppo di atleti

Un gruppo di atleti di Novosibirsk ha affrontato un’impresa insolita: praticare paddleboard a quasi -40°C in Siberia. Attraversando uno degli affluenti del fiume Ob, che rimane liquido anche nelle rigide temperature invernali, hanno dimostrato determinazione e resistenza in condizioni estreme. Questa sfida mette in luce la passione e l’originalità di chi cerca nuove esperienze anche nelle situazioni più improbabili.

