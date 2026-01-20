Russia | paddleboard in Siberia a -40° la folle impresa di un gruppo di atleti
Un gruppo di atleti di Novosibirsk ha affrontato un’impresa insolita: praticare paddleboard a quasi -40°C in Siberia. Attraversando uno degli affluenti del fiume Ob, che rimane liquido anche nelle rigide temperature invernali, hanno dimostrato determinazione e resistenza in condizioni estreme. Questa sfida mette in luce la passione e l’originalità di chi cerca nuove esperienze anche nelle situazioni più improbabili.
Fare paddleboard a quasi -40° in Siberia. È stata l’idea folle di un gruppo di atleti di Novosibirsk, in Russia che hanno percorso uno degli affluenti del fiume Ob, che non gela nemmeno durante le rigide condizioni invernali. A causa delle basse temperature, una fitta nebbia si è alzata sopra il fiume e si è depositata sui rami degli alberi come uno strato di brina, creando un’atmosfera fiabesca nel video. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Russia, attentato ucraino per far deragliare treno in Siberia lungo linea Novoaltaysk-Biysk, uccisi 2 “terroristi vicini a gruppo Kiev” - VIDEO
Leggi anche: La guerra tra Russia e Ucraina si sposta sullo judo: la Federazione internazionale permette agli atleti di Mosca di usare di nuovo inno e bandiera
Paddleboard in Siberia a -40°, la folle impresa di un gruppo di atleti - (LaPresse) Fare paddleboard a quasi -40° in Siberia. È stata l'idea folle di un gruppo di atleti di Novosibirsk, in Russia che hanno percorso uno degli affluenti del fiume Ob, che non gela nemmeno dur ... msn.com
Russia, 'gasdotto in fiamme in Siberia, forse per fuga di gas' - Le autorità russe affermano che è scoppiato un incendio in un gasdotto della zona di Rostovka, vicino a Omsk, in Siberia: lo riporta l'agenzia Interfax, secondo cui gli investigatori hanno dichiarato ... ansa.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.