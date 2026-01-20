Ruba auto dal parcheggio | arrestato tra la gente a St Moritz

Lunedì sera a St. Moritz, un veicolo è stato sottratto da un parcheggio cittadino. La polizia è intervenuta prontamente dopo la segnalazione ricevuta poco dopo le 17. Le autorità hanno arrestato il sospetto tra la gente presente in zona. L’episodio evidenzia l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per prevenire furti di auto in aree pubbliche.

Un cittadino ungherese di 29 anni è stato fermato circa un’ora dopo il furto. Il video del fermo Lunedì sera, a St. Moritz, un’auto è stata rubata da un parcheggio. La segnalazione è giunta poco dopo le 17.45 alla centrale operativa della Polizia cantonale dei Grigioni, che ha immediatamente avviato le ricerche insieme alla Polizia comunale di St. Moritz. Circa un’ora più tardi, una pattuglia della Polizia comunale ha individuato il veicolo rubato in via Serlas, riuscendo a fermarlo e ad arrestare il conducente tra la folla. Il presunto autore del furto è un cittadino ungherese di 29 anni, posto in stato di fermo provvisorio.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

