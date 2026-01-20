Roy Paci, con gli Aretuska, presenta il nuovo singolo

, un brano travolgente e senza confini. Il 23 gennaio (EtnagiganteAltafonte Italia), un brano travolgente e senza confini. Fiati in primo piano, ritmo contagioso e spirito collettivo trasformano l’ascolto in una festa istantanea. Una traccia solare e pulsante che attraverso un brillante uso dello spanglish fonde new moombahton e latin vibes. Già dal titolo, il brano gioca su un doppio significato: “s’alza” come invito ad alzarsi, a muoversi, a reagire, ma anche un chiaro richiamo alla salsa, intesa non solo come genere musicale, ma come spirito, miscela di culture, calore e movimento. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Roy Paci pubblica con gli Aretuska il nuovo singolo Ritmo s’alza

Lecce, il Capodanno in piazza Sant’Oronzo con Mida e Roy Paci fra gli ospiti d’onoreLecce si prepara a salutare il 2025 con un evento musicale in piazza Sant’Oronzo, che vedrà la partecipazione di Mida e Roy Paci come ospiti d’onore.

