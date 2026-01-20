Roy Paci e Aretuska inviano a alzarsi e ballare

Il 23 gennaio, Roy Paci e gli Aretuska lanceranno il nuovo singolo “Ritmo s’alza”, disponibile su tutte le piattaforme. Il brano rappresenta un invito a lasciarsi coinvolgere dalla musica e a muoversi, unendo sonorità diverse in un ritmo energico e coinvolgente. Un’uscita che conferma la capacità della band di creare musica dinamica e senza confini.

Milano, 20 gen. (askanews) – Il 23 gennaio Roy Paci pubblica con gli Aretuska il nuovo singolo “Ritmo s’alza” (EtnagiganteAltafonte Italia), un brano travolgente e senza confini. Fiati in primo piano, ritmo contagioso e spirito collettivo trasformano l’ascolto in una festa istantanea. Una traccia solare e pulsante che attraverso un brillante uso dello spanglish fonde new moombahton e latin vibes. Già dal titolo, il brano gioca su un doppio significato: “s’alza” come invito ad alzarsi, a muoversi, a reagire, ma anche un chiaro richiamo alla salsa, intesa non solo come genere musicale, ma come spirito, miscela di culture, calore e movimento.🔗 Leggi su Ildenaro.it

