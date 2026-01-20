Federico Rossi, capogruppo della Lega ad Arezzo, annuncia l’installazione di una palestra a cielo aperto nel parco di Pescaiola. Questa iniziativa segue quella già avviata a San Giuliano e mira a promuovere attività sportive all’aperto, favorendo la salute e il benessere della comunità locale. L’intervento si inserisce in un progetto di valorizzazione degli spazi pubblici per incentivare uno stile di vita più attivo e accessibile a tutti.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – . Dopo San Giuliano continua l’iniziativa di Federico Rossi Capogruppo Lega di Arezzo, che si è attivato per installare attrezzature sportive nel parco comunale di Pescaiola. “Nuove aree sportive attrezzate all'interno di parchi comunali pubblici, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività fisica all'aperto. L'area attrezzata è stata realizzata all'interno del parco comunale di Via Carlo Pisacane, nel quartiere di Pescaiola, ed è già accessibile gratuitamente a tutti coloro che desiderano utilizzarla per attività sportive all’aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rossi (Lega): Palestra a cielo aperto a Pescaiola

Il Parco Alto Milanese: "Palestra a cielo aperto in un ambiente più sano"Il Parco Alto Milanese si presenta come una palestra a cielo aperto, offrendo un ambiente naturale e salutare per attività all'aperto.

In aumento le discariche a cielo apertoL'aumento delle discariche a cielo aperto rappresenta una crescente sfida ambientale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Rossi (Lega): Palestre a cielo aperto a Pescaiola e Indicatore - Continua l'azione del Capogruppo e Segretario Lega Federico Rossi che dopo l'installazione a San Giuliano ha richiesto la collocazione di attrezzature sportive anche nei parchi di Pescaiola e ... lanazione.it

MARINO MAURIZIO FORGETTA TRASFORMA UNA CANZONE PER TE DI VASCO ROSSI E CANTA UN ASSESSORATO PER ME AL SINDACO STEFANO CECCHI. In questa fotografia, Maurizio Forgetta ex Coordinatore della Lega Marino, ideatore dello slo - facebook.com facebook

De Rossi Palladino #GenoaAtalanta x.com