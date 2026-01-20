Rosarno modello europeo? I dati nazionali raccontano un’altra Calabria

Rosarno e la Piana di Gioia Tauro sono spesso presentate come modelli di integrazione a livello europeo. Tuttavia, i dati nazionali offrono una prospettiva diversa sulla realtà calabrese. In questa analisi, si esaminano i fattori che caratterizzano questa regione, evidenziando le sfide e le peculiarità di un territorio che, pur ricevendo attenzione internazionale, conserva aspetti complessi e sfumature proprie.

Rosarno e la Piana di Gioia Tauro finiscono in mostra al Parlamento europeo come esempio virtuoso di integrazione. La mostra “Voices from Migrations”, promossa dall’europarlamentare Giusi Princi, celebra il cosiddetto “modello Rosarno” come eccellenza di coesione sociale, dignità e responsabilità.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Progetto Inclusione Rosarno: quando legalità e accoglienza diventano modello europeoIl Progetto Inclusione Rosarno trasforma beni confiscati alla criminalità in un centro di accoglienza e integrazione. Furto di agrumi a Rosarno, Coldiretti Calabria: "Colpire chi lavora onestamente è intollerabile"A Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, l’azienda agricola Tenuta Badia ha subito un furto di diversi quintali di arance. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Alboresi (Europa Verde Calabria): Il modello Rosarno celebrato a Bruxelles è smentito dai dati nazionali · ilreggino.it; Rosarno modello europeo di accoglienza: la Calabria protagonista al parlamento europeo; Dalla Calabria verso Bruxelles, si presenta un modello europeo di integrazione e inclusione il 12 gennaio 2026; Rosarno, un modello di inclusione che guarda allEuropa: dai beni confiscati alla mafia nasce la capitale dellaccoglienza. I valori dellinclusione protagonisti a Bruxelles, Princi: La Calabria modello di integrazione - Rosarno porta in Europa il suo modello di integrazione, diventando riferimento nel dibattito sulle politiche migratorie. I sindaci della Piana al Parlamento europeo ... citynow.it Rosarno modello europeo di accoglienza: la Calabria protagonista al parlamento europeo - Roma, 14 gennaio 2026 - Rosarno e la Calabria si affermano come modello europeo di inclusione dei migranti e di rigenerazione dei territori. A sottolinearlo è stata Giusi Princi, eurodeputata di Forza ... stranieriinitalia.it Il “modello Rosarno” celebrato a Bruxelles, smentito dai dati nazionali che raccontano un’altra Calabria. In controtendenza Corigliano-Rossano - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.