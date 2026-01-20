Roma | Tradurre Kafka a La Sapienza incontro germanista Crescenzi con scrittore Piperno

A La Sapienza di Roma si terrà un incontro intitolato “Tradurre Kafka”, con la partecipazione del germanista Luca Crescenzi e dello scrittore Alessandro Piperno. L’evento si propone di esplorare le sfide e le prospettive della traduzione dell'opera kafkiana, offrendo uno sguardo approfondito sul processo di trasmissione letteraria e culturale.

“Tradurre Kafka” è il titolo di un incontro che vedrà protagonisti il noto germanista Luca Crescenzi e lo scrittore Alessandro Piperno. Questo evento si svolgerà mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 17, presso il Dipartimento di filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, situato in Villa Mirafiori, Via Carlo Fea 2. L’iniziativa è parte del ciclo “Il rovescio del ricamo”, organizzato dall’Associazione ex alunni e docenti del Liceo classico Giulio Cesare, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Studi Germanici. Il progetto prevede un’esplorazione di diverse tipologie di testi, che includono traduzioni, edizioni critiche e testi presentati attraverso la voce attoriale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: “Tradurre Kafka”, a La Sapienza incontro germanista Crescenzi con scrittore Piperno Leggi anche: Goliarda Sapienza raccontata attraverso l'incontro con due donne in carcere: stasera in tv "Fuori" di Martone con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie L’Università La Sapienza di Roma assume anche con il diploma, 99 posti disponibiliL’Università La Sapienza di Roma ha aperto i bandi di concorso per il 2026, offrendo 99 posti a tempo indeterminato per funzionari e collaboratori. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. MADRELINGUA SPAGNOLA Lezioni, conversazioni, ripetizioni Interprete, traduzioni #Roma #tuttaItalia Instagram: SpagnolodaBuenosAiresaRoma Referenze: Tribunale Ordinario di Roma, Tribunale Ordinario di Tivoli e aziende private - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.