Roma stop per Hermoso | Napoli nel mirino

Roma dovrà fare a meno di Mario Hermoso per circa un mese, a causa di un infortunio che compromette la sua disponibilità in un momento cruciale della stagione. La perdita del difensore spagnolo richiederà una revisione della linea difensiva, con possibili variazioni nelle scelte tattiche e nei sostituti disponibili. La squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide, con attenzione rivolta anche al mercato e alle soluzioni interne per mantenere l’equilibrio in difesa.

La Roma perde Mario Hermoso per almeno un mese e deve riorganizzare la difesa nel momento chiave della stagione. Come riferito da Gabriele Turchetti de Il Tempo, gli esami svolti ieri hanno escluso problemi ai tendini, ma hanno evidenziato una lesione di secondo grado all’ileopsoas, che costringerà il difensore spagnolo a uno stop prolungato. Una notizia pesante per Roma e per Gian Piero Gasperini, che perde uno dei pilastri del reparto arretrato proprio nel pieno della fase europea. Difesa da reinventare e rientro mirato. Il percorso di recupero porta Hermoso a puntare la metà di febbraio come possibile orizzonte per il rientro, in coincidenza con la trasferta sul campo del Napoli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, lesione per Hermoso: stop non breveRoma: Mario Hermoso ha subito una lesione di secondo grado all’ileopsoas durante la partita contro il Torino.

Calciomercato Roma, per Hermoso stop lungo, caccia al difensore: i nomiIl calciomercato della Roma si concentra ora sul rafforzamento della difesa, dopo lo stop prolungato di Hermoso.

