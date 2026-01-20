Roma e Stoccarda si affrontano il 22 gennaio 2026 all’Olimpico nella fase a gironi di Europa League. La partita, prevista alle ore 21:00, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con la Roma che attualmente occupa la prima posizione nel girone con 12 punti. Di seguito, si approfondiscono formazioni, quote e pronostici per questa sfida.

La prima partita della Roma in Europa League nel 2026 è quella dell’Olimpico contro lo Stoccarda. I giallorossi si presentano a questa sfida con 12 punti nel girone, quando mancano due partite alla fine della prima fase. La squadra capitolina deve vincere per alzare le proprie possibilità di chiudere tra le prime otto e guadagnarsi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Roma-Stoccarda (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Roma-Stoccarda pronostico e quote: la chicca dell'espertoI bookmakers concordano con il nostro pronostico riguardo Roma Stoccarda, in cui prevediamo una gara con diversi gol. Infatti, le quote per l’Over 2,5 sono leggermente inferiori rispetto a quelle dell ... calciomercato.com

Arbitri Europa League, Roma-Stoccarda all'inglese Brooks. Squadra greca per il Bologna(ANSA) - ROMA, 20 GEN - E' l'inglese John Brooks l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere Roma-Stoccarda, gara della settima giornata. tuttomercatoweb.com

Roma-Stoccarda, giovedì alle 21:00: il match sarà diretto dall’arbitro inglese John Brooks! Nel primo incrocio con i giallorossi, Brooks sarà affiancato da Simon Bennett e Neil Davies come assistenti. Il quarto uomo sarà Darren England, mentre al VAR ci sar - facebook.com facebook

#Roma- #Stoccarda: domani alle 13:30 #Gasperini parlerà in conferenza stampa. x.com