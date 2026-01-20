Roma-Stoccarda Europa League 22-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Roma e Stoccarda si affrontano il 22 gennaio 2026 all’Olimpico, in una sfida valida per l'Europa League. Con la fase a gironi quasi conclusa, i giallorossi sono attualmente primi con 12 punti. Di seguito, analizziamo formazioni, quote e pronostici per questa importante partita.

La prima partita della Roma in Europa League nel 2026 è quella dell’Olimpico contro lo Stoccarda. I giallorossi si presentano a questa sfida con 12 punti nel girone, quando mancano due partite alla fine della prima fase. La squadra capitolina deve vincere per alzare le proprie possibilità di chiudere tra le prime otto e guadagnarsi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Roma-Stoccarda (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Roma-Stoccarda (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiRoma e Stoccarda si affrontano il 22 gennaio 2026 all’Olimpico nella fase a gironi di Europa League. Salisburgo-Basilea (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl 22 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa il match tra Salisburgo e Basilea, penultimo turno della fase a girone di Europa League. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Roma-Stoccarda: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; Roma Stoccarda, le probabili formazioni della partita di Europa League; Roma-Stoccarda: le info per chi sarà all'Olimpico; Europa League, allarme per Roma-Stoccarda: ultrà tedeschi bloccati sul pullman alle porte della Capitale con aste e bottiglie. In Europa League, ma con la testa al campionato. Gasperini prepara Roma-StoccardaIn Europa League, ma con la testa al campionato. Nella vigilia di Roma-Stoccarda, sesta a penultima giornata della League Phase, sono le parole di Gian. tuttomercatoweb.com Europa League: Roma, tre punti con lo Stoccarda per salire ancoraOrsolini, primo marcatore a 6,00 su Sisal.it, protagonista contro il Celtic Tre punti per continuare a scalare la classifica e provare ad agganciare i primi otto posti di Europa League: un traguardo c ... adnkronos.com Il centro di Roma questa sera è stato invaso da centinaia di tifosi dello Stoccarda. Hanno marciato a Piazza Venezia vestiti di nero, tra cori e saluti romani - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Roma- #Stoccarda x.com

