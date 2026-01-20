Roma–Stoccarda duello inedito in Europa League | Gasperini contro Hoeneß tattica e identità a confronto

Giovedì alle 21:00, lo Stadio Olimpico di Roma accoglie un incontro inedito tra la Roma e lo Stoccarda, valido per l'Europa League. Una sfida che mette di fronte due tecniche diverse: Gasperini e Hoeneß, con le rispettive filosofie di gioco e identità sportive. Un confronto che rappresenta un’occasione di analisi tattica e di valorizzazione del calcio europeo, senza esagerazioni o sensazionalismi.

Giovedì, alle 21:00, lo Stadio Olimpico ospiterà una sfida che sa di novità assoluta e allo stesso tempo, di tradizione europea. Roma e Stoccarda non si sono mai affrontate in un incontro ufficiale, nonostante una storia continentale lunga e stratificata per entrambe. Un incrocio inedito che arriva nel momento più delicato della fase di Europa League, con due squadre costruite attorno a principi tattici forti, riconoscibili e spesso aggressivi. Da una parte la Roma di Gian Piero Gasperini, ormai pienamente immersa in un 3-4-2-1 che vive di uomo contro uomo, riaggressione immediata e catene laterali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma–Stoccarda, duello inedito in Europa League: Gasperini contro Hoeneß, tattica e identità a confronto Roma-Stoccarda, Hoeness rilancia Undav in attaccoGiovedì sera all’Olimpico, Roma e Stoccarda si affrontano nell’andata dei sedicesimi di Europa League. A che punto è la Roma di Gasperini: identità, numeri e analisi tattica dopo 15 giornateDopo 15 giornate, la Roma di Gasperini si conferma una squadra con un’identità ben definita, riconoscibile anche nelle prestazioni meno brillanti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Pronostico AS Roma vs Stoccarda – 22 Gennaio 2026 - Il confronto di UEFA Europa League tra AS Roma e Stoccarda, in programma il 22 Gennaio 2026 alle 21:00 presso lo Stadio Olimpico, promette grande intensità. news-sports.it #RomaStoccarda, dirige #Brooks: le designazioni arbitrali #ASRoma #EuropaLeague x.com La Roma torna al lavoro a Trigoria Archiviata la vittoria contro il Torino, la Roma è già concentrata sulla prossima sfida di Europa League contro lo Stoccarda. La squadra è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, con mister Gas facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.