Roma-Stoccarda designato John Brooks | è una prima volta

Per la prima volta, John Brooks sarà l’arbitro di Roma-Stoccarda, partita valida per la settima giornata di Europa League in programma giovedì alle 21 allo Stadio Olimpico. L’arbitro inglese, alla sua prima esperienza in questa competizione con le squadre italiane, avrà il compito di dirigere una sfida importante nella fase a gironi.

Sarà l’inglese John Brooks a dirigere la sfida di Europa League in programma giovedì alle 21 allo Stadio Olimpico, valida per la settima giornata della fase campionato. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti Bennett e Davies, con England nel ruolo di quarto uomo. Al VAR ci sarà l’australiano Jarred Gillett, mentre l’ AVAR sarà l’olandese Pol van Boekel. La designazione è stata ufficializzata dalla UEFA. Per Brooks si tratta di una prima assoluta con Roma e Stoccarda. Nato a Melton Mowbray, sezione di Leicestershire, classe 1990, è arbitro FIFA dal 2023. In carriera ha già diretto incontri di Milan Under 19 e Italia Under 17, oltre a una gara della Lazio: il 30 gennaio 2025 i biancocelesti persero 1-0 a Braga nell’ultima giornata della fase campionato di Europa League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

