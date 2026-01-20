roma salvini contestato dagli abitanti di tor bella monaca

Durante una visita al cantiere di riqualificazione del comparto R5 a Tor Bella Monaca, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è stato contestato dagli abitanti del quartiere. La presenza del vice presidente del Consiglio, accompagnato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha suscitato reazioni di disappunto da parte della comunità locale, evidenziando le tensioni in corso nell’area riguardo ai progetti di sviluppo e integrazione.

Brutta accoglienza per il ministro delle Infrastrutture e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini in visita al cantiere per la riqualificazione del comparto R5 del piano di zona di Tor Bella Monaca (finanziato nell’ambito del Pinqua), assieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Dopo una breve visita all’interno della nuova torre che sorgerà nel comparto R5 un gruppo di cittadini ha voluto far sentire la propria voce contestando “la passerella della politica in un quartiere pieno di problemi”. “Io abito qui da più di cinquanta anni – racconta Dandolo Fabbri, abitante storico di Tor Bella Monaca – sono venuto qui a nome di molte famiglie del mio palazzo, io abito nelle case del Comune a fianco ai cantieri qui a via dell’Archeologia e abbiamo l’ascensore rotto da mesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Roma, Salvini e Gualtieri contestati dagli abitanti di Tor Bella MonacaDurante una visita al cantiere di Tor Bella Monaca, il sindaco Gualtieri e il ministro Salvini sono stati contestati dagli abitanti locali.

