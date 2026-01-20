Roma mercato in uscita fermo | Baldanzi al Genoa ancora bloccato

Attualmente, il mercato in uscita della Roma è fermo, con poche operazioni concluse. La cessione di Baldanzi al Genoa resta in sospeso, mentre l’unica operazione ufficiale riguarda il trasferimento di Alessandro Romano allo Spezia in prestito. La società continua a monitorare le opportunità, mantenendo aperte le possibilità di eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

Situazione bloccata in uscita per la Roma, che prende tempo su una cessione già impostata. Al momento il mercato in uscita dei giallorossi registra una sola operazione definita: Alessandro Romano ha lasciato Trigoria direzione Spezia, trasferendosi in prestito. Per il resto, tutto fermo. In particolare non è ancora arrivato il via libera finale per Tommaso Baldanzi al Genoa. L’operazione è pronta da giorni: accordi economici e formula sono già stati definiti tra i due club, ma dalla Roma non è ancora partita l’autorizzazione formale che permetta al classe 2003 di muoversi verso Genova. La situazione è stata chiarita da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato – L’Originale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

