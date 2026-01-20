La Roma intensifica le operazioni di mercato invernale, puntando a rafforzare il reparto difensivo e gli esterni offensivi. Dopo gli acquisti di Malen e Robinio Vaz, il club mira a completare la rosa con l’obiettivo di supportare al meglio l’allenatore Gian Piero Gasperini. Tra i nomi sul tavolo ci sono Dragusin e Tel, mentre si intensificano i pressing sul Tottenham per alcuni giocatori, nell’ottica di migliorare la competitività della squadra per la seconda metà della stagione.

La Roma accelera sul mercato invernale e prepara un nuovo doppio affondo per completare la rosa. Dopo aver già rinforzato l’attacco con gli arrivi di Malen e Robinio Vaz, il club giallorosso lavora ora su difesa ed esterni offensivi, con l’obiettivo di consegnare a Gian Piero Gasperini un organico più profondo e competitivo per la seconda parte della stagione. I dossier più caldi portano entrambi in casa Tottenham. Massara al lavoro: priorità equilibrio e qualità. La strategia è chiara: intervenire senza stravolgere i conti, ma colmare le lacune emerse nelle ultime settimane. Frederic Massara ha intensificato i contatti con Londra per due profili considerati funzionali al progetto tecnico, uno per reparto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, mercato aperto: Dragusin e Tel nel mirino, pressing sul Tottenham

Roma, pressing su Dragusin: atteso l’ok del TottenhamLa Roma lavora su più fronti nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di rafforzare la rosa.

Mercato Roma, Dragusin nel mirino: il difensore può tornare in Serie A! Lo stato della trattativaRadu Dragusin, attualmente al Tottenham, è al centro delle discussioni di mercato della Roma.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Dragusin chiama, Zirkzee salta, Raspadori in arrivo: calciomercato Roma, Massara in diretta; Roma, avanti per Dragusin: il nodo è la formula. A sinistra piace Fortini; Mercato Roma, Massara lavora su Fortini e spinge per Dragusin; Serie A, Calciomercato Roma – Prestito con opzione: è fatta per Dragusin.

Pagina 0 | Roma, con Hermoso ko la priorità è Dragusin. Poi l’ala: tutti i nomi - "Sono un po’ preoccupato", aveva detto, riferendosi alle condizioni di Hermoso, uscito dal campo dolorante al 23 ... corrieredellosport.it