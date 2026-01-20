Roma | incontro cinematografico sulla libertà con Antonio Monda

Lunedì 26 gennaio a Roma, presso il Centro Studi Americani, si terrà l'incontro “Frammenti di un discorso sulla libertà” con Antonio Monda, scrittore e docente universitario. L'evento si inserisce nelle celebrazioni per i 250 anni dalla Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti e approfondisce il tema della libertà attraverso una prospettiva culturale e storica. Un’occasione per riflettere su valori fondamentali nel contesto attuale.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Lunedì 26 gennaio, presso la sede del Centro Studi Americani, via Michelangelo Caetani, 32, 00186, Roma, in occasione dell'apertura di una serie di eventi per i 250 anni dalla Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, si terrà l'incontro "Frammenti di un discorso sulla libertà" con Antonio Monda, scrittore e docente della New York University, già vincitore del Premio PAIR 2025 nella categoria Scienze umane, sociali, letterarie ed economiche. Un viaggio attraverso le immagini di film di ogni parte del mondo sull'idea di libertà, un termine che può essere declinato in molteplici modi: libertà dal carcere, dalla schiavitù, da un sistema politico opprimente, ma anche e soprattutto dalle convenzioni e da tutto ciò che condiziona la nostra personalità e la nostra condizione umana.

