È stata inaugurata a Roma, presso i musei di San Salvatore in Lauro, la mostra ‘Notebook’ di Giuseppe Di Piazza. L’esposizione presenta 100 ritratti fotografici realizzati nel corso di oltre quarant'anni di attività giornalistica dell’autore, offrendo uno sguardo autentico e riflessivo sulla sua lunga esperienza professionale.

È stata inaugurata oggi, martedì, a Roma la mostra ‘Notebook’ di Giuseppe Di Piazza, ai musei di San Salvatore in Lauro: è composta da 100 ritratti fotografici scattati da Di Piazza nel corso della sua quarantennale carriera giornalistica. Per l’occasione, l’autore presenta anche un libro-catalogo che raccoglie in tutto 150 ritratti e 150 brevi profili scritti da Di Piazza sui personaggi che ha fotografato. I personaggi in mostra vanno da Dario Fo a Umberto Eco, da Emma Marrone a Cristiana Capotondi, da Paolo Villaggio a Ornella Vanoni, da Emilio Isgrò a Roberto Andò, da Jay McInerney a Courtney Love, da Pietro Calabrese a Lucrezia Lante della Rovere, da Pietro Grasso a Nando dalla Chiesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, inaugurata la mostra ‘Notebook’ di Giuseppe Di Piazza

"Notebook", mostra di Giuseppe Di Piazza ai Musei di San Salvatore in LauroDal 20 gennaio, i Musei di San Salvatore in Lauro ospitano la mostra “Notebook” di Giuseppe Di Piazza.

