A Trigoria, il mercato di gennaio potrebbe portare a cambiamenti significativi nell’attacco della Roma. Con l’arrivo di Robinio Vaz e Donyell Malen, la rosa si amplia e si riorganizza, mettendo in discussione il ruolo di Evan Ferguson. La situazione resta in evoluzione, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare il futuro del giovane attaccante e l’assetto della squadra.

Scenari in evoluzione a Trigoria. Con gli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen, l’attacco della Roma cambia assetto e rimette in discussione la posizione di Evan Ferguson. Nelle ultime ore il club giallorosso sta valutando una possibile uscita dell’attaccante irlandese già in questa finestra invernale. Il profilo di Ferguson continua ad avere mercato, soprattutto in Premier League, dove non mancano gli estimatori. Tra questi, il Fulham, da tempo attento all’evoluzione del classe 2004. La situazione resta però delicata. Ferguson è arrivato a Roma in prestito dal Brighton & Hove Albion e l’accordo prevede scenari ancora aperti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, futuro Ferguson in bilico: possibile uscita a gennaio

