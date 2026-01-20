roma contestazioni a salvini e gualtieri durante la visita a tor bella monaca

Durante una visita a Tor Bella Monaca, il ministro Matteo Salvini e il sindaco Gualtieri hanno incontrato alcune contestazioni da parte di residenti e attivisti. L'evento, legato al progetto di riqualificazione del comparto R5 finanziato tramite il programma Pinqua, si è svolto in un contesto di tensione. Per restare aggiornato sulle notizie di Roma e dintorni, abbonati a DayItalianews.

Accoglienza tesa per il ministro nel quartiere popolare. Clima tutt'altro che cordiale per il ministro delle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, arrivato a Tor Bella Monaca per un sopralluogo al cantiere di riqualificazione del comparto R5, intervento finanziato attraverso il programma Pinqua. Alla visita ha preso parte anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Dopo un rapido passaggio all'interno della nuova torre in costruzione, alcuni residenti del quartiere hanno deciso di manifestare il proprio dissenso, denunciando quella che hanno definito "l'ennesima passerella politica in una zona abbandonata ai problemi quotidiani".

Roma, Salvini e Gualtieri contestati dagli abitanti di Tor Bella MonacaDurante una visita al cantiere di Tor Bella Monaca, il sindaco Gualtieri e il ministro Salvini sono stati contestati dagli abitanti locali.

Gualtieri e Salvini a Tor Bella Monaca nel cantiere Pnrr, il sindaco: “Qui 32 nuove case popolari”Il sindaco di Roma e il ministro dei Trasporti hanno visitato il cantiere Pnrr di via dell'Archeologia a Tor Bella Monaca, nel complesso R5.

