Roma cercasi esterno sinistro | scartata l’ipotesi Nuno Tavares

Roma è alla ricerca di un esterno sinistro da inserire nella rosa in vista della seconda parte della stagione. Dopo aver escluso l’ipotesi Nuno Tavares, la società prosegue le valutazioni per individuare il profilo più adatto a rafforzare la linea difensiva, in linea con le richieste tecniche di Gian Piero Gasperini. La campagna di mercato rimane attiva con l’obiettivo di completare il reparto con un rinforzo adeguato.

La Roma continua a muoversi sul mercato invernale alla ricerca di un esterno sinistro. Il mandato è chiaro: rinforzare la corsia per rispondere alle richieste di Gian Piero Gasperini. Nelle ultime ore, però, una pista è stata valutata e rapidamente archiviata. Sul tavolo di Frederic Massara è arrivato anche il nome di Nuno Tavares, profilo in uscita dalla Lazio e fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri. Un'ipotesi che, nonostante il ruolo scoperto, non ha mai davvero preso quota a Trigoria. La dirigenza giallorossa ha infatti deciso di non approfondire il discorso, bloccando sul nascere ogni sviluppo.

Nuno Tavares, l’esterno accostato alla Juve resta in uscita dalla Lazio: quel club ha presentato la prima offerta ai biancocelesti. I dettagliNuno Tavares, esterno portoghese, è attualmente in uscita dalla Lazio.

