Roma Bailey saluta | le immagini dell’addio del giamaicano | CM

Roma ha ufficialmente salutato Leon Bailey, che torna all’Aston Villa dopo la fine anticipata del prestito. La società ha comunicato l’addio del calciatore giamaicano, confermando la conclusione della sua esperienza in giallorosso. La decisione rientra nelle operazioni di mercato in uscita, che permettono alla Roma di riorganizzare la rosa in vista delle prossime sfide.

Operazione di mercato in uscita per la Roma che ha salutato Leon Bailey, tornato all’Aston Villa dopo la chiusura anticipata del prestito del calciatore. Le immagini dell’addio di Bailey alla Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it L’avventura del nazionale giamaicano alla Roma non è stata sicuramente soddisfacente con il calciatore che torna quindi all’Aston Villa lasciando la squadra di Gian Piero Gasperini. Di seguito le immagini dell’addio del calciatore alla capitale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Calciomercato.it (@calciomercatoit) Leon Bailey è partito per Birmingham intorno alle 17. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Roma, Bailey diventa un caso: giamaicano proposto al BenficaBailey, attaccante giamaicano, è al centro delle attenzioni di mercato: il Benfica lo ha proposto a Roma, che continua a lavorare sulle uscite per ottimizzare il monte ingaggi e prepararsi all’eventuale arrivo di Zirkzee.

