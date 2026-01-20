Leon Bailey lascia Roma e torna all'Aston Villa dopo cinque mesi. L'attaccante giamaicano ha lasciato il club capitolino con un volo da Ciampino diretto a Birmingham, riprendendo il proprio percorso con la squadra inglese. La sua esperienza in Italia si conclude, e ora si concentra sulle prossime sfide con il club britannico.

L'attaccante giamaicano Leon Bailey ha lasciato Roma con un volo da Ciampino diretto a Birmingham. Dopo 5 mesi decisamente non indimenticabili con Gasperini torna quindi all'Aston Villa dopo il prestito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, addio Bailey: il giamaicano torna all'Aston Villa

Roma, colpo di scena: Bailey va via subito! Addio dopo 6 mesi, torna all’Aston VillaLeon Bailey lascia Roma dopo sei mesi e torna all’Aston Villa, club che lo aveva ceduto in prestito questa estate.

Roma, Bailey verso l’addio: sirene turche e rientro all’Aston VillaLa Roma si prepara a concludere le trattative di mercato invernale, concentrandosi sulle cessioni e sugli acquisti necessari per migliorare l’attacco.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Tutto il mercato in Diretta; Incredibile Roma, Bailey non convocato all'ultimo momento: cosa è successo; Roma, Bailey al capolinea? Fiorentina pronta a prenderlo in prestito: le ultime; Roma-Torino 2-3: il gol del baby Arena non basta, Gasperini eliminato dalla Coppa Italia.

Roma, Bailey saluta: le immagini dell’addio del giamaicano | CM - Leon Bailey è partito per Birmingham intorno alle 17. È arrivato con la sua famiglia. Roma e Aston Villa si sono accordate per la risoluzione anticipata del prestito anche perché i rapporti tra le due ... calciomercato.it

Addio Bailey: partenza da Ciampino e un freddo saluto per i tifosi giallorossi - In un freddo pomeriggio di gennaio, Leon Bailey ha detto addio alla Roma. Diversamente dall’arrivo, accolto con sorrisi e entusiasmo, questa volta il saluto è stato cupo e distaccato. Il giocatore è g ... msn.com

Addio Bailey! Si chiude dopo sei mesi l’avventura del giamaicano alla Roma. I dettagli su Forzaroma.info #asroma - facebook.com facebook

Addio a Valentino Garavani, icona della moda italiana #Valentino #Moda #MadeInItaly #Roma #Armani #Lusso #IndustriaTessile x.com