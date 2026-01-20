Roberto Vecchioni e Daria Colombo ricordano il figlio Arrigo, scomparso. Mamma Daria lo descrive come un giovane appassionato di vita, poeta e scrittore di talento. Nonostante le sue qualità, i genitori ammettono di non aver sempre compreso appieno la sua complessità e profondità. Un ricordo intimo e sincero di un ragazzo che amava profondamente l’arte e la vita.

Milano – "Mio figlio Arrigo, un ragazzo innamorato della vita ”, lo ricorda mamma Daria. “Era un grande scrittore, ha composto poesie straordinarie. Ed era un grande interista”, i pensieri del papà Roberto: “Un ragazzo che non apparteneva a questo mondo: per discrezione, generosità, senso dell’umorismo. Era fantastico con i bambini. Vale per lui quello che ho scritto in una canzone per Van Gogh: questo mondo non si meritava un uomo bello come te”. Arrigo Vecchioni è morto suicida nell’aprile 2023: aveva 36 anni. Quel giorno Roberto Vecchioni annunciò la morte del figlio Arrigo con un post su Facebook: "È finalmente in pace". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Roberto Vecchioni e Daria Colombo ricordano il figlio Arrigo: “Un poeta innamorato della vita, non siamo riusciti a capirlo”

Chi sono la moglie ed ex moglie di Roberto Vecchioni, Daria Colombo e Irene Bozzi

Roberto Vecchioni e la morte del figlio Arrigo dopo due anni. Il pianto e la confessione sulla moglie: «Succedeva ogni sera: difficile da accetarlo»

Argomenti discussi: Combattere lo stigma della malattia mentale, nasce la Fondazione Vecchioni; Nasce la fondazione Vecchioni contro lo stigma della malattia mentale.

Dal dolore alla missione, Roberto Vecchioni e la moglie Daria creano la Fondazione in memoria del figlio ArrigoIn memoria del figlio Arrigo, Roberto Vecchioni con la moglie Daria Colombo lancia la Fondazione per abbattere lo stigma sulle malattie mentali dei giovani ... famigliacristiana.it

Nasce la fondazione Vecchioni contro lo stigma della malattia mentaleNasce con l'obiettivo di sconfiggere lo stigma della malattia mentale e dare supporto alle famiglie di chi ne soffre la fondazione Vecchioni, fortemente voluta dal cantautore, dalla moglie Daria ... ansa.it

