Roaming UE più dati e costi più bassi | estensione a nuovi Paesi

A partire dal 1° gennaio, le nuove norme UE sul roaming offrono agli utenti più dati e costi ridotti quando viaggiano nei paesi aderenti. Questa estensione coinvolge anche nuovi Paesi, migliorando le condizioni di utilizzo e semplificando l’accesso ai servizi mobili all’estero. Le regolamentazioni mirano a rendere più accessibile e conveniente il roaming, garantendo maggiore trasparenza e benefici per i consumatori europei.

Dal 1° gennaio il roaming europeo è diventato più conveniente per milioni di utenti. Le nuove regole UE prevedono più traffico dati utilizzabile all'estero e costi più bassi per gli operatori, con effetti diretti sulle offerte per i consumatori. Allo stesso tempo, il sistema viene esteso a nuovi Paesi, ampliando l'area in cui è possibile usare il cellulare senza sovrapprezzi. Un'evoluzione che rafforza il principio del Roaming Like at Home, avvicinando sempre di più l'uso dello smartphone all'estero a quello nazionale. Più traffico dati senza costi aggiuntivi. La principale novità riguarda i gigabyte disponibili in roaming.

