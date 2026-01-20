Ritirarsi dal confronto è grave Respingiamo tutte le accuse

Il ritiro dal confronto pubblico rappresenta una scelta grave, che può compromettere il dialogo democratico. Respingiamo tutte le accuse che mirano a distorcere questa situazione. È importante che le parti si confrontino apertamente, rispettando il ruolo e la volontà dei cittadini, affinché si possa mantenere un dialogo costruttivo e trasparente.

"È grave la scelta dell’opposizione di sottrarsi al confronto e abbandonare Sala del Tricolore. Scegliendo di ritirarsi, mancano di rispetto ai cittadini che li hanno eletti per rappresentarli". È la replica di contrattacco firmata dai gruppi che reggono la maggioranza (Pd, Verdi e Possibile, M5s e lista Massari sindaco). "L’atto del bilancio è il più importante strumento del Comune ed è la seduta principe del confronto tra le forze politiche. Per questo ci stupisce la scelta operata anche da tanti consiglieri di minoranza che seppur in disaccordo non hanno mai rinunciato al proprio ruolo nelle occasioni precedenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

