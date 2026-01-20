Ristoratore ucciso eseguita misura in carcere per Bonsanto Perquisizioni per un tentativo di inquinamento probatorio
Nella mattinata di oggi, i carabinieri del Ros hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di Angelo Bonsanto, 36 anni, condannato in primo grado per l’omicidio di un ristoratore. Contestualmente, sono stati effettuati interventi di perquisizione per verificare tentativi di inquinamento probatorio. L’operazione, richiesta dalla DDA di Bari, si inserisce nelle indagini in corso sulla vicenda.
Nella mattinata di oggi, martedì 20 gennaio, i carabinieri del Ros hanno eseguito una misura cautelare emessa dalla Corte d’Assise del Tribunale di Foggia, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, nei confronti di Angelo Bonsanto, di 36 anni, condannato in primo grado alla.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
