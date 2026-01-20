Risorse sul territorio e nomadi olimpici | Qui da tutto il mondo

Le candidature sono arrivate da tutta Italia ma anche dall’estero, da quel bacino di " nomadi olimpici " che si spostano sull’onda dei grandi eventi sportivi, figure iperspecializzate dietro la macchina dell’organizzazione. Il lavoro di Randstad per la Fondazione Milano-Cortina è arrivato al rush finale, con la chiusura delle ultime posizioni dopo aver sottoposto alle selezioni oltre 100mila candidati. Emanuele Marconi, strategic client partner di Randstad responsabile delle attività con la Fondazione, vi aspettavate questo flusso di candidati? "I grandi eventi sportivi attirano sempre interesse, 100mila candidature è un ottimo numero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

