Risorgimento al Palazzaccio si ricorda la battaglia che diede il là a tutte le rivolte contro i despoti del tempo

Nel giardino della Battaglia del Monte, tra le vie Liguria e Torquato Tasso, si è svolta questa mattina una cerimonia per ricordare il 194º anniversario della battaglia che segnò l'inizio del Risorgimento, un momento fondamentale nella lotta contro i regimi oppressivi del tempo. Alla presenza delle autorità comunali, l’evento ha voluto celebrare il valore della memoria storica e il percorso di libertà e unità nazionale.
