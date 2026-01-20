Riprodursi sempre più presto | così i cambiamenti climatici riscrivono la vita dei pinguini in Antartide
I cambiamenti climatici stanno influenzando i cicli riproduttivi dei pinguini in Antartide, con alcune colonie che iniziano a riprodursi prima rispetto al passato. Questo fenomeno riflette le trasformazioni ambientali in atto, che potrebbero avere ripercussioni sulla stabilità dell’ecosistema locale. Comprendere questi adattamenti è importante per valutare gli effetti del riscaldamento globale sulla fauna antartica.
In Antartide, i pinguini anticipano la riproduzione a ritmi record in risposta al riscaldamento globale, un cambiamento che può però avere conseguenze sull'intero ecosistema antartico.🔗 Leggi su Fanpage.it
Atlas Aquae, l’atlante visivo dei cambiamenti climatici al Convitto PalmieriIl 13 dicembre alle 18 si inaugura presso il Convitto Palmieri di Lecce la mostra Atlas Aquæ, un atlante visivo dedicato ai cambiamenti climatici.
L’Epa riscrive le cause dei cambiamenti climatici: eliminati riferimenti ai combustibili fossiliL’Epa ha rivisto la propria definizione ufficiale delle cause dei cambiamenti climatici, eliminando i riferimenti ai combustibili fossili.
