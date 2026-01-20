Riprendiamo le attività a Montereggi

Riprendiamo le attività a Montereggi e intendiamo ristabilire i contatti con l’Università di Pisa entro l’anno. L’obiettivo è tornare a svolgere le operazioni di scavo nella zona della Villa Romana, contribuendo alla ricerca e allo studio del sito. Questo passo rappresenta un’importante occasione per approfondire la conoscenza del patrimonio archeologico e promuovere la valorizzazione del territorio.

"Puntiamo a riprendere i contatti con l' Università di Pisa entro l'anno, con l'obiettivo di ricominciare le attività di scavo nella zona della Villa Romana ". Il sindaco Alessandro Giunti ha fatto il punto per quanto riguarda gli scavi archeologici sul territorio. Nel corso di quest'anno proseguiranno le operazioni nel sito archeologico di Montereggi e nei terreni del complesso paesaggistico di Villa Bibbiani (acquisita nel 2019 da George Rapier III). Una campagna a cura della Florida State University, che mira a riportare alla luce ulteriori reperti risalenti all'epoca etrusca. Si tratta di un'operazione che non coinvolge direttamente il Comune, diversamente da quella della Villa dell'Oratorio, definita qualche anno fa come una delle ville romane più importanti d'Italia.

