Ripartiamo dal rispetto delle regole. È difficile pensare che un episodio di violenza possa verificarsi tra compagni di classe, eppure accade. È importante riflettere su come prevenire situazioni che, invece di favorire il confronto, degenerano in violenza. Promuovere un ambiente scolastico basato sul rispetto e sulla comprensione è fondamentale per evitare che le divergenze si trasformino in eventi tragici e irreparabili.
Com’è possibile morire accoltellato da un compagno di classe, a scuola? Non avremmo mai pensato di assistere anche a questo e ci stiamo tutti interrogando sulle strade da prendere per evitare che l’espressione delle proprie idee, dei propri sentimenti, delle proprie difficoltà si trasformi in una violenza brutale, senza senso. Non ci sono ricette, ma una cosa è certa: la mancanza di rispetto nei confronti di sé e degli altri è il clima diffuso che respiriamo. I nostri bambini e i nostri giovani ormai sono abituati a questa nota dominante, nella vita quotidiana e sui social. Una tendenza generale che non dipende dalle condizioni economico-sociali o dal disagio psicologico con cui si cerca ormai di spiegare tutto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
