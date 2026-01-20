Ripartiamo dal rispetto delle regole. È difficile pensare che un episodio di violenza possa verificarsi tra compagni di classe, eppure accade. È importante riflettere su come prevenire situazioni che, invece di favorire il confronto, degenerano in violenza. Promuovere un ambiente scolastico basato sul rispetto e sulla comprensione è fondamentale per evitare che le divergenze si trasformino in eventi tragici e irreparabili.

Com’è possibile morire accoltellato da un compagno di classe, a scuola? Non avremmo mai pensato di assistere anche a questo e ci stiamo tutti interrogando sulle strade da prendere per evitare che l’espressione delle proprie idee, dei propri sentimenti, delle proprie difficoltà si trasformi in una violenza brutale, senza senso. Non ci sono ricette, ma una cosa è certa: la mancanza di rispetto nei confronti di sé e degli altri è il clima diffuso che respiriamo. I nostri bambini e i nostri giovani ormai sono abituati a questa nota dominante, nella vita quotidiana e sui social. Una tendenza generale che non dipende dalle condizioni economico-sociali o dal disagio psicologico con cui si cerca ormai di spiegare tutto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ripartiamo dal rispetto delle regole

Palermo-Sciacca, Anas e Regione sui 45 incidenti del 2025: "Tutti causati dal mancato rispetto delle regole"Nel 2025, sulla Palermo-Sciacca sono stati registrati 45 incidenti tra gennaio e novembre, alcuni con conseguenze tragiche.

Leggi anche: Crisi Abc, la sindaca richiama al rispetto delle regole di coalizione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nuovo Ponte Nuovo - Ripartiamo in sicurezza; Azzurrini al debutto casalingo contro la Slovenia. Battisti: “Ripartiamo dalle certezze”; Studente ucciso alla Spezia, Valditara incontra famiglia: Ripartiamo dalla cultura del rispetto. Padre e zio: Non vogliamo scuse ma giustizia; La Spezia, studente ucciso a scuola. Valditara: Dobbiamo ripartire dalla cultura del rispetto.

Ripartiamo dal rispetto delle regole - Com’è possibile morire accoltellato da un compagno di classe, a scuola? quotidiano.net