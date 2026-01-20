rinviata la nomina del presidente della consob

Il Consiglio dei ministri ha posticipato la decisione riguardante l’avvio della procedura di nomina del nuovo presidente della Consob. La scelta rimane dunque in sospeso, in attesa di ulteriori approfondimenti. La nomina di questa figura è di fondamentale importanza per garantire il corretto funzionamento del mercato finanziario italiano. La waiting list prosegue fino a quando non sarà comunicata una nuova data.

Il Consiglio dei ministri ha rinviato la decisione sull’avvio della procedura di nomina del nuovo presidente della Commissione nazionale per le società e la Borsa. L’incarico di Paolo Savona scade l’8 marzo: secondo le indiscrezioni della vigilia il principale candidato alla successione era il sottosegretario all’Economia Federico Freni, deputato della Lega. È stata Forza Italia a esprimere perplessità sulla sua nomina. «Secondo noi è bene che lì, siccome si tratta di questioni molto tecniche, ci sia un tecnico, un non politico di alto livello con grande esperienza. Non facciamo nomi, ci sono tante persone autorevoli che secondo noi potrebbero svolgere al meglio, senza nulla togliere a Freni», ha detto a Sky TG24 il portavoce nazionale forzista Raffaele Nevi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

