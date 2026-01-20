Durante una cena al ristorante di Mirandola, i vicini di tavolo hanno giudicato eccessiva una sgridata rivolta al bambino di due anni. La reazione dei vicini, che hanno aggredito mamma e papà, ha portato alla loro denuncia. L’incidente solleva questioni sulla gestione dei bambini in ambienti pubblici e sui limiti del comportamento civico.

Due genitori si trovano a tavola con il figlio di due anni, in un ristorante di Mirandola, in provincia di Reggio Emilia. A un certo punto, il bimbo inizia a fare un po’ di confusione e il papà e la mamma lo rimproverano, pensando che il suo comportamento distrubi gli altri avventori. Al tavolo accanto sono seduti quattro clienti, tre cittadini argentini e uno italiano, che valutano eccessivo il rimprovero dei genitori, così prima attaccano la coppia verbalmente, si alzano e iniziano a prendere a calci e pugni il papà e la mamma. La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato i quattro uomini per il reato di lesioni personali in concorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rimproverano il figlio di due anni al ristorante: i vicini di tavolo giudicano eccessiva la sgridata, si alzano e picchiano mamma e papà. Denunciati

Rimproverano il figlio al ristorante a Mirandola: genitori presi a calci e pugni, 4 denunciatiIn provincia di Reggio Emilia, una coppia è stata aggredita da quattro uomini in un ristorante di Mirandola, dopo aver rimproverato il proprio bambino di due anni.

Rimproverano il figlio al ristorante, genitori pestati da quattro clienti: la raffica di calci e pugni prima al padre e poi alla madreDurante una cena in un ristorante, un episodio di tensione ha coinvolto una famiglia: i genitori sono stati aggrediti da quattro clienti dopo aver rimproverato il loro bambino di due anni.

