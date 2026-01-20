Riforma Calderoli la montagna reagisce | in Campania sindaci sulle barricate

La recente riforma Calderoli ha suscitato reazioni diverse tra le amministrazioni delle aree montane italiane. In Campania, alcuni sindaci hanno espresso opposizione, sottolineando le implicazioni sui territori. Il dibattito sui nuovi criteri di classificazione dei Comuni montani rimane aperto e acceso, evidenziando le tensioni tra esigenze di sviluppo e tutela delle comunità locali. La questione si inserisce in un quadro più ampio di confronto sulle politiche di montagna e il loro impatto sul territorio.

Il confronto sui nuovi criteri per la classificazione dei Comuni montani resta aperto e fortemente divisivo. La Conferenza Stato-Regioni non ha ancora raggiunto un'intesa sulla riforma introdotta dalla legge 1312025, che prevede parametri esclusivamente altimetrici per il riconoscimento della montanità. Una scelta che sta sollevando forti critiche da parte degli enti locali, soprattutto nelle aree interne. La norma fissa soglie rigide basate su altitudine e pendenza, senza considerare fattori come marginalità socio-economica, carenza di servizi essenziali e isolamento territoriale.

Riforma Comuni montani: preoccupazione da parte della Regione - La riforma Calderoli per i Comuni montani ha tenuto banco durante la conferenza stampa della Regione Emilia- ravennawebtv.it

Secondo quanto dichiarato dal consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Filipponi, la proposta di riforma avanzata dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli rischia di indebolire numerosi territori umbri invece di favorir - facebook.com facebook

